TIM Brasil, fatturato e redditività in crescita nel 3° trimestre

(Teleborsa) -, controllato dal, sebbenesia sostanzialmente(91,7 milioni di dollari).evidenziano una forte crescita del 24,4% a 5,6 miliardi di reais, sostenuti dall'ottimo andamento della telefonia mobile che rappresenta la quasi totalità del business (il 92% delle entrate totali). In aumento anche idel 25,5% a 2,95 miliardi di reais, che risentono dell'effetto inflazione sui salari.è aumentato del 24,5% a 2,7 miliardi di reais."Tim Brasil presenta risultati solidi, mostrando un alto livello di esecuzione e confermando la propria capacità di raggiungere le guidance", afferma il management a margine dei risultati, aggiungendo che il trimestre "è stato particolarmente caratterizzato dal lancio del 5G in tutte le capitali brasiliane, con TIM che conferma la leadership di copertura in mercati chiave come San Paolo, Rio de Janeiro e Curitiba".