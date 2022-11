Tonica Wall Street in attesa dei risultati delle midterm

Dow Jones

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dell'1,31%, e per l'un aumento dello 0,96% con chiusura su 3.806 punti. In rialzo il(+0,85%). Gli investitori attendono i, che determineranno quale partito controllerà il Congresso e potrà avere voce in capitolo sulle spese future.Inoltre, Wall Street avrà gli occhi puntati sul, che potrà fornire indicazioni su quanto gli aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve abbiano domato l'elevata inflazione.c'è, che ha riportato risultati contrastanti: utile rettificato per azione di 10 centesimi, più delle aspettative degli analisti di 7 centesimi, ma i ricavi sono stati inferiori alle previsioni, attestandosi a 1,05 miliardi di dollari contro 1,06 miliardi di dollari previsti.ha mancato le attese sulle entrate e abbassato le indicazioni per il resto dell'anno fiscale.ha riportato un utile per azione rettificato di 28 centesimi, mentre gli analisti si aspettavano un utile per azione rettificato di 38 centesimi. Le entrate, tuttavia, sono state di 459 milioni di dollari, rispetto alla stima di 442 milioni di dollari.Al top tra i(+4,10%),(+3,45%),(+3,06%) e(+2,97%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,38%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,12 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 59,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%).