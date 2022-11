TraWell Co prolunga accordo per fornitura aeroporto di Atene

Trawell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha comunicato che la controllata Care4Bag s.a. ha siglato un accordo che prevede(con ulteriori 2 anni di opzione) presso l'Care4Bag continuerà quindi ad operare la concessione delle aree commerciali dell'Aeroporto di Atene, in caso di esercizio dell'opzione."L'estensione odierna, comunicato al mercato lo scorso ottobre - ha commentato l'- Anche grazie all'eccellente lavoro dei nostri partner locali, lavoriamo a 360 gradi per crescere in una delle regioni Europee a maggior tasso di crescita, con 4 tra i primi 10 paesi europei per incremento del PIL: Grecia, Montenegro, Slovenia e Croazia".