UE, imprese italiane sopra la media per ricorso a finanziamenti esterni

(Teleborsa) - Irappresentano ancora la(65%), seguito dal finanziamento esterno (28%). Il ricorso al finanziamento infragruppo ha rappresentato, in media, il 7% degli investimenti complessivi delle imprese dell'UE. È quanto emerge dell' edizione 2022 dell'Indagine sugli investimenti della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'istituzione finanziaria che eroga finanziamenti a lungo termine per investimenti validi al fine di contribuire agli obiettivi strategici dell'UE.Negli, le imprese hanno fatto(70% del totale degli investimenti).Inoltre, le fonti di finanziamento, con le grandi imprese che finanziano una quota maggiore dei loro investimenti attraverso finanziamenti infragruppo rispetto alle PMI (11% contro 4%).La quota di finanziamento esterno è più alta in(40%), seguita da(entrambe 34%) e più bassa nei Paesi Bassi (11%) e Svezia (14%).Circa il 45% delle imprese che hanno investito nell'ultimo esercizio finanziario ha finanziato parte dei propri investimenti attraverso finanziamenti esterni. Questo è stato inferiore rispetto al 2021 (55%). Il settore delleha registrato la quota più alta di imprese che hanno utilizzato finanziamenti esterni (51%) nell'ultimo esercizio finanziario.Più della metà delle imprese in(56%), Francia (53%), Spagna (53%), Romania (52%) e Polonia (51%) ha finanziato almeno parte dei propri investimenti attraversoIlè stato una fonte di finanziamento per circa l'82% delle imprese dell'UE che utilizzavano finanziamenti esterni, una quota simile a quella degli Stati Uniti (83%).Circa il 32% delle imprese dell'UE che utilizzano finanziamenti esterni ha ricevuto. Questo è molto più che negli Stati Uniti, dove solo il 10% delle imprese che utilizzano finanziamenti esterni ha ricevuto finanziamenti bancari a condizioni agevolate.Esistono, con le imprese in Spagna (58%), Portogallo (51%) e(51%) che hanno maggiori probabilità di ricevere finanziamenti bancari a condizioni agevolate e le imprese in Lettonia, Finlandia e Francia le meno probabili (5%, 6% e 6%, rispettivamente).Circa il 21% delle aziende europee che utilizzano finanziamenti esterni ha ricevuto(contro il 16% negli Stati Uniti). Le imprese che ricevono sovvenzioni nell'UE hanno finanziato in questo modo circa il 33% dei loro investimenti (contro il 30% negli Stati Uniti)."L'ampia percentuale di imprese che ricevono sovvenzioni è probabilmente guidata dalle imprese che hanno ricevuto sostegno finanziario(24% contro il 15% delle imprese che non hanno ricevuto sostegno finanziario)", viene sottolineato nel rapporto.