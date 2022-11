Almawave, ricavi 9 mesi salgono a 33 milioni. Aumenta peso dell'estero

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso iconpari a 33,2 milioni di euro, in progresso del 46,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e superando il risultato dell'intero esercizio 2021. Il dato beneficia dell'apporto delle due società entrate recentemente nel perimetro cioè The Data Appeal Company e Sistemi Territoriali.i ricavi del gruppo fanno registrare una crescita del 33,2%.È proseguita con un aumento del 70% la. Nel dettaglio, nei primi 9 mesi del 2022 la quota di fatturato realizzato all'estero è pari al 12,5% in progresso, rispetto al 10,8% dello stesso periodo dello scorso anno.L'è stato pari a 7,7 milioni di euro (+42,7%), con un EBITDA Adjusted Margin al 23,1% (rispetto al 23,7% di un anno fa). L'è stato pari a 2,7 milioni di euro, in crescita del 48,5%."I risultati di Almawave al 30 settembre 2022 dimostrano una volta di più la solidità e la resilienza dell'azienda che esprime, e che continua a crescere e innovare nonostante un contesto reso sempre più complesso dalle incertezze di natura geopolitica e dall’impennata dei tassi di interesse", ha commentato l'

"Siamo molto felici, inoltre, dei progressi ottenuti nei mercati latino-americani e dalla prospettiva di business che ci ha aperto nel continente africano il recente deal chiuso in Tanzania - ha aggiunto - Tutti questi elementi ci consentono di confermare un outlook positivo per il gruppo, restando pienamente focalizzati sul raggiungimento dei nostri obiettivi di crescita, in Italia e all'estero".



La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è positiva per 8,1 milioni di euro, sostanzialmente stabile rispetto al 30 giugno scorso. Al 30 settembre 2022 l'organico del gruppo Almawave è composto da complessive 384 risorse, in progresso rispetto alle 286 unità di fine 2021 (+98 persone).