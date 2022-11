Chiude in calo Tokyo, misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, nonostante il rialzo degli indici azionari americani, con l’attenzione degli investitori che si concentra sulle elezioni di Midterm negli Stati Uniti. Deboli le piazze cinesi dopo che i prezzi alla produzione sono scesi per la prima volta da dicembre 2020, confermando la vacillazione della domanda interna dopo il ritorno delle misure anti Covid-19.L'indice giapponesescambia con un calo dello 0,56%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Pesante la Borsa di(-1,6%); positivo(+0,82%).Sulla parità(-0,08%); leggermente positivo(+0,52%).La giornata dell'8 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 234,5 Mld ¥; preced. 59 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,8%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. 0,9%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,3%; preced. -5,8%).