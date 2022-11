Cina: prezzi produzione in calo, prima volta da dicembre 2020

(Teleborsa) - Scendono per la prima volta da dicembre 2020 i prezzi alla produzione in Cina, mostrando dubbi sulla tenuta della domanda interna dopo il ritorno delle misure antiNel mese di ottobre, l’indice dei(PPI) è sceso su base annua dell’1,3%, a un ritmo lievemente inferiore rispetto al calo dell’1,5% stimato dagli analisti. Sul dato hanno pesato i ribassi dei prezzi dell’acciaio e del minerale di ferro.Sempre a ottobre, l’inflazione cinese misurata dall’indice dei prezzi al consumo è salita del 2,1% su base annua, al di sotto del +2,4% atteso dal consensus. Forte crescita invece per i prezzi della carne suina che sono volati del 51,8%, mentre quelli della frutta sono aumentati del 12,6%. I prezzi della verdura fresca sono scesi dell’8,1%.Esclusi i prezzi dei beni alimentari ed energetici, l'inflazione core è salita dello 0,6%.