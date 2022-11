Commerzbank conferma obiettivi dopo utile 3° trimestre in calo

Commerzbank

(Teleborsa) -, una delle maggiori banche tedesche, ha registrato unin calo del 52% a 195 milioni di euro nel, comunque al di sopra delle attese degli analisti per 116 milioni di euro (secondo un consensus pubblicato dalla banca). Isono diminuiti del 5,9% a 1,9 miliardi di euro.Neisono aumentati del 12% a 7,1 miliardi di euro, grazie alla forte attività con i clienti e tassi di interesse più elevati, sebbene abbiano pesato i problemi segnalati in precedenza nella divisione polacca della banca. Isono in linea con i target nonostante le crescenti pressioni inflazionistiche (cost-income ratio migliorato al 69%). Ilè pari a 963 milioni di euro (9M 2021: 9 milioni di euro).Ciò ha permesso di. Di conseguenza, Commerzbank continua a. In linea con la prevista riduzione di circa 10.000 posti di lavoro a tempo pieno definita nella "Strategia 2024", è già stata attuata una riduzione di circa 8.350 posizioni, la maggior parte delle quali in Germania. Altri 1.100 equivalenti a tempo pieno relativi all'ottimizzazione di sedi al di fuori della Germania saranno realizzati nei prossimi trimestri."Abbiamo fatto grandi progressi nell'esecuzione della nostra "Strategia 2024" e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi. Ciò ha reso Commerzbank più resiliente in un ambiente difficile. Ciò si riflette anche nella nostra attività operativa, che continua a mostrare- ha commentato il- L'obiettivo nella prossima fase sarà mantenere una rigorosa disciplina dei costi, puntando al contempo al nostro potenziale di entrate in modo ancora più coerente in entrambi i segmenti di clientela".Commerzbank prevede un aumento dell'a oltre 6 miliardi di euro nel 2022, mentre ledovrebbero essere leggermente inferiori rispetto al 2021. La banca tedesca continua a puntare atotali a 6,4 miliardi di euro, sebbene la pressione dell'inflazione continui ad aumentare.