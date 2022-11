Fiera Milano aumenta guidance EBITDA dopo 9 mesi in crescita

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha chiuso idel 2022 conpari a 161,7 milioni di euro, in crescita di 121,8 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2021. L'è stato pari a 49,9 milioni di euro, in miglioramento di 56,9 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021, mentre ilè stato pari a 0,9 milioni di euro, in miglioramento di 25,1 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021."Gli ottimi risultati realizzati nei primi nove mesi del 2022, rappresentano un- ha commentato l'- La continuità di business, a differenza di quanto è accaduto nel 2021, ci consente di porre delle basi solide per il futuro, ad iniziare dal 2023 che si presenta con un calendario ricco di appuntamenti fieristici"."Sulla base delle informazioni disponibili e considerando i risultati molto positivi registrati nei primi nove mesi dell'anno, sia in termini di considerevole partecipazione alle manifestazioni che di mantenimento dei livelli di pricing e volumi previsti, Fiera Milano ha deciso dinel nuovo range di 50-55 milioni di euro, superiore rispetto al range di 40-50 milioni di euro dichiarato a febbraio 2021 nel piano CONN.E.C.T. 2025", ha aggiunto.L'al 30 settembre 2022, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 51,2 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il miglioramento è prevalentemente ascrivibile allaregistrata durante i primi nove mesi del 2022.