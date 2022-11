First Capital, NAV al 30 settembre scende a 74,2 milioni di euro

First Capital

Intred

Orsero

Net Insurance

Industrie Chimiche Forestali

Cy4Gate

Labomar

Cellularline

Generalfinance

TPS

B&C Speakers

A.L.A

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha comunicato che ilsi attesta a 74,2 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di pertinenza di terzi), pari a 26,2 euro per azione in circolazione. Laè stata del -2,7% nel terzo trimestre 2022, portando la variazione complessiva rispetto al 31 dicembre 2021 al -16%. Si tratta, sottolinea la società, di una performance comunque migliore del benchmark, il FTSE Italia Small Cap, che ha registrato un calo del -19% da inizio anno.sono pari a 103,8 milioni di euro, costituiti prevalentemente dal, che ammonta a 99,3 milioni e da liquidità e cash equivalents per 2,7 milioni. I principali investimenti strategici sono rappresentati dallein, che costituiscono rispettivamente il 17%, 14%, 9%, 9% e 9% dei Total Asset. Le altre partecipazioni strategiche, con un peso tra il 6% ed il 3% dei Total Asset sonoL'evidenzia una crescita del +2% circa rispetto al 30 settembre 2022, recuperando pressoché interamente il calo del terzo trimestre dell'anno e portandosi sostanzialmente sui livelli prossimi a quelli di fine giugno 2022 (-14,6%YTD).