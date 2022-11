Fiumicino: AdR accoglie Nur, bimba ferita a Mosul nel 2016

(Teleborsa) - E' arrivata oggi aper essere presa in cura dai medici dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù,lache nel 2016, all'età dirischiava di perdere un piede dopo essere rimasta ferita da una scheggia ad una gamba durante la battaglia diDi lei si occupò lo storico inviato di guerra della Rai- scomparso purtroppo lo scorso luglio a soli 64 anni - che, all'epoca, avendola vista sanguinante tra le braccia del padre disperato,Accompagnata dagiornalista del Tg1 che sta portando avanti l'impresa del collega,è sbarcata all'aeroporto di Fiumicino in sedia a rotelle spinta dalla mamma e assistita all'arrivo da Istanbul dal personale di. La bimba, il cui caso è stato peraltro preso a cuore dall'intera redazione del Tg1 e dalla stessa Direttricenei prossimi giorni verrà operata per la quarta volta al piede sinistro. La speranza ora è che possa riuscire a tornare a camminare in maniera più equilibrata anche se Nur avrà bisogno anche di interventi di chirurgia plastica.ha detto il papà della bambina nei giorni che hanno preceduto la partenza della figlia per l'Italia.