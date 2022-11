Giornata negativa per Wall Street. Focus su elezioni e inflazione

Meta Platforms

(Teleborsa) -, con gli investitori che stanno monitorando attentamente inegli Stati Uniti. L'attesa "red wave", ovvero un'ondata su successi per i Repubblicani, non si è concretizzata, ma il partito conservatore potrebbe comunque ottenere la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso, con. In sostanza, il presidente democratico avrebbe serie difficoltà a portare avanti la sua agenda legislativa.I repubblicani restano favoriti per la maggioranza alla Camera, ma la corsa al Senato resta troppo serrata per fare previsioni. In ogni caso,e un chiaro vincitore.L'agenda macroeconomica odierna è priva di dati particolarmente rilevanti. La lettura chiave della settimana rimane quella sui(ovvero l'inflazione) per il mese di ottobre, che. Questa dovrebbe fornire indicazioni in vista della riunione della Federal Reserve di dicembre.Il sentiment dei mercati ha anche subito un duro colpo dalle, con le difficoltà per Binance di riuscire a portare a termine la sua annunciata acquisizione di FTX.com., la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha deciso di. Il fondatore e CEO Mark Zuckerberg, in una lettera ai dipendenti, ha detto : "Ho sbagliato, e me ne assumo la responsabilità".Tra le società che hanno diffuso i conti,(che ha registrato una) e(che ha dichiarato che il suodi quanto gli analisti si aspettassero, ma i costi di investimento hanno trascinato gli utili trimestrali al di sotto delle attese).Sul fronte M&A,ha firmato un accordo definitivo perper 4,4 miliardi di dollari (tra contanti e azioni di una nuova classe di azioni privilegiate).Ilperde l'1,02% a 32.823 punti; cede alle vendite anche l', che scambia a 3.791 punti con un -0,96%; in rosso il(-1,30%).