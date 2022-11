GVS, ricavi in crescita nei 9 mesi. Margini sotto pressione

GVS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha chiuso iconpari a 273,5 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto a 258 milioni registrati nei primi 9 mesi del 2021, in crescita del 30,2% grazie al contributo delle ultime acquisizioni una volta sterilizzano l'impatto delle vendite derivanti dal diffondersi della pandemia da Covid19 nei primi 9 mesi del 2021 (vendite normalizzate pari a 210 milioni di euro).L'presenta un margine sui ricavi del 20,8% ed è pari ad 56,9 milioni di euro (85,9 milioni nei primi 9 mesi del 2021). Ilè pari a 58,9 milioni di euro, rispetto a 59,5 milioni dei primi 9 mesi del 2021 (44,2 milioni di euro il valore normalizzato dagli effetti COVID nei primi 9 mesi del 2021)."Nel terzo trimestre 2022 finalmentee potendo apprezzare il progressivo contributo delle recenti acquisizioni in modo particolare nella divisione dell’Healthcare & LIfeSciences", ha commentato l'"È evidente cheche è prevalentemente legata alla necessità di razionalizzare l'assetto produttivo, anche all'esito delle recenti acquisizioni, e al complesso scenario macroeconomico - ha aggiunto - Siamo certi che nel medio termine le azioni già intraprese ci riporteranno sui nostri standard di profittabilità".Laè pari a -404 milioni di euro rispetto a un valore di -107,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in incremento principalmente per l'acquisizione del 100% di STT a marzo 2022 e di Haemotronic a giugno 2022. La società ha registrato 49 milioni di euro dinei primi 9 mesi del 2022.