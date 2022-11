Infocert (Tinexta) sceglie WIIT per gestione cloud

WIIT

(Teleborsa) -, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese, focalizzato sull’erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, ha firmato un, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, con InfoCert (il “Cliente”), Gruppo, il principale Digital Trust Service Provider europeo.L’offerta, prevede sia i servizi di Managed Hybrid Cloud che ulteriori add-on in fase di definizione e quantificazione.In una prima fase, gli attuali sistemi InfoCert oggetto dell’accordo, pur rimanendo fisicamente nei due data center InfoCert attualmente in uso, verranno presi in carico e gestiti da WIIT con un supporto attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con l’obiettivo di garantire la fruibilità e il grado di servizio dei processi critici di business del Cliente, in continuità con l’attuale gestione.Verrà quindi attivato un, che prevede un miglioramento strutturale del grado di servizio grazie anche all’integrazione nella piattaforma di esercizio InfoCert dei Datacenter WIIT in Italia e in Europa, in modo da garantire la massima resilienza con il più alto livello di sicurezza e certificazione possibile.Il contratto, basato su architetture che offrono al Cliente la scalabilità necessaria a supportare la crescita futura in modo rapido e sicuro, riflette l’esigenza, sempre più sentita, nel settore dei Professional Services di piattaforme Cloud agili e funzionali ai processi di trasformazione digitale.L’offerta potrà scalare nel tempo, anche grazie all’implementazione di tecnologie e modelli innovativi che consentiranno ad InfoCert di traguardare i prossimi anni e sostenerne la crescita, sia in Italia che all’estero, ampliando ulteriormente i servizi da erogare ai propri utenti, facendo leva sul network europeo di Infrastrutture e competenze europeo del gruppo WIIT.