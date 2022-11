Italmobiliare, ricavi consolidati 9 mesi stabili. MOL in calo

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha registratopari a 1.308,4 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022, in crescita del 22,5% rispetto ai primi nove mesi dell'esercizio precedente. Ilsi attesta a 167,9 milioni di euro, in flessione per la pressione sui margini legata alla crescita del costo delle materie prime, per la grande siccità che ha impattato la produzione idroelettrica di Italgen e per il venir meno di alcuni fattori contingenti positivi.Ildi Italmobiliare al 30 settembre risulta pari a 1.962,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto al 30 giugno 2022 (1.975,1 milioni di euro) e in contrazione rispetto al 31 dicembre 2021 (2.082,1 milioni di euro), dopo il pagamento di dividendi pari a 59,2 milioni di euro.Al 30 settembre 2022 ladi Italmobiliare S.p.A. è positiva e pari a 209,6 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 337,5 milioni del 31 dicembre 2021 principalmente in seguito a nuovi investimenti per complessivi 84 milioni e al pagamento di dividendi per 59,2 milioni."La strategia di Italmobiliare, sempre piùnei piani di sviluppo delle società, appare molto congruente all'attuale scenario condizionato da livelli di incertezza e volatilità delle variabili macroeconomiche estremamente elevati", viene sottolineato in una nota.del gruppo Italmobiliare al 30 settembre 2022 registrano un incremento dell'1,4% a 366,8 milioni di euro. Ildi 44,4 milioni di euro, rispetto ai 139,1 milioni di euro al 30 settembre 2021, risulta in contrazione del 68%. In particolare, la variazione negativa è ascrivibile principalmente a Italmobiliare (al netto dell'elisione dei dividendi intercompany), Caffè Borbone e Italgen.