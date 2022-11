Iveco, Marx: ordini solidi, capaci di raggiungere risultati in qualsiasi scenario

Iveco

(Teleborsa) - "Vediamo il volume totale del settore sostanzialmente in linea con le prospettive precedenti, per regione e segmento, maper la restante parte dell'anno, nonostante la catena di approvvigionamento ancora impegnativa ma più prevedibile e i costi energetici e di inflazione, che dovrebbero interessare sia l'azienda che la fornitura catena". Lo ha affermatodi, durante la call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi del 2022 Nel terzo trimestre "l'assorbimento di free cash flow è stato significativamente inferiore rispetto agli anni precedenti, principalmente a causa della maggiore redditività e del minor assorbimento di capitale circolante - ha sottolineato il manager - Vale la pena ricordare che la nostrasupererà il break-even nel 2022 per la prima volta da molto tempo con un"."L'azienda prevede die di compensare, sempre con i prezzi, i costi energetici e di inflazione più elevati nel quarto trimestre del 2022", ha aggiunto. In tutto questo, Iveco attuerà "uno sforzo continuo per gestire i nostri ordini per preservare la redditività, con uno stretto controllo sul capitale circolante". Marx si è detto "".Il CEO ha evidenziato che "il mercato europeo dei mezzi pesanti nel 2023 potrebbe essere piatto rispetto a quest'anno. Ma ripeto con convinzione che, oltre che capace di. Siamo assolutamente concentrati a rispettare i nostri target"."Ile lo stiamo controllando con azioni sui prezzi e accettando le commesse di maggiore qualità", ha detto Marx. La presa ordini è infatti rimasta solida, al di sopra dei livelli pre-Covid 19, con più di 30 settimane di produzione già vendute per i veicoli commerciali leggeri (LCV) e 35-40 settimane per i veicoli medi e pesanti (M&H). "Da una parte è molto positivo avere un portafoglio ordini del genere, dall'altra, in modo da essere più gestibili per tutti", ha sottolineato il manager.