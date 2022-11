La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street con gli operatori in attesa dei risultati del voto di metà mandato negli USA, mentre cresce la tensione per il dato chiave sull'inflazione statunitense in agenda, domani giovedì 10 novembre.Tra gli indici statunitensi, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,02%, a 33.150 punti l'ha chiuso in aumento dello 0,56% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In denaro il(+0,75%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,59%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,12 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 59,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%).