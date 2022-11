Philogen, programmi clinici procedono in linea con tempistiche previste

Philogen

(Teleborsa) -, azienda italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie e quotata su Euronext Milan, ha chiuso il terzo trimestre 2022 conpari a 92.332 migliaia di euro rispetto a 101.677 migliaia di euro al 31 dicembre 2021, e una posizione finanziaria netta positiva al 30 settembre 2022 pari a 76.229 migliaia di euro, rispetto a una, sempre positiva, di 85.184 migliaia di euro al 31 dicembre 2021 (mostrando un decremento percentuale di circa il 10% rispetto al 31 dicembre 2021)."I- ha commentato Dario Neri, Amministratore Delegato e Direttore Scientifico - Dopo aver raggiunto i 214 pazienti previsti dal protocollo, prevediamo che il read-out del nostro studio europeo di Fase III di Nidlegy sul melanoma possa avvenire nel 2023"."L'arruolamento dei pazienti dello studio diprocede in linea con le tempistiche, con la previsione di completare l'arruolamento dei 118 pazienti per la fine del 2023 - ha continuato - I dati emergenti dagli studi sui tumori alla pelle non melanoma e sul glioblastoma sono molto incoraggianti. Ci aspettiamo che lo studio dialla prima progressione passi alla fase randomizzata di Fase II nella prima metà del 2023"."Confidiamo, infine, che anche ilpossa essere autorizzato nel 2023, come già annunciato in precedenza", ha precisato.