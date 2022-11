Piovan, ricavi balzano a 381,7 milioni nei primi 9 mesi 2022

Piovan

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, polveri plastiche e alimentari, ha registratopari a 381,7 milioni di euro nei, in forte crescita del 81% rispetto al 30 settembre 2021 (+11,2% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non ricorrenti). Dando effetto retroattivo all'acquisizione di IPEG a partire da gennaio 2022, i ricavi consolidati sarebbero stati pari a 396 milioni.L'è stato pari a 44,5 milioni di euro (11,7% dei ricavi), in crescita del 51,5% rispetto al 30 settembre 2021 (+9,8% a parità di perimetro di consolidamento ed escludendo certe poste non ricorrenti). Ilè stato pari a 32,7 milioni di euro escludendo gli effetti della PPA, in aumento del 77,9% rispetto al 30 settembre 2021.Laè negativa e pari a 111,8 milioni di euro a seguito dell'acquisizione del gruppo IPEG. Escludendo gli effetti dell'applicazione dell'IFRS 16 e del potenziale pagamento massimo dell'earn-out relativo all’acquisizione di IPEG (pari a circa 22,4 milioni), la posizione finanziaria netta consolidata negativa al 30 settembre 2022 si attesterebbe a 70,5 milioni di euro.Per quel che riguarda la crescita per acquisizioni - a fronte del perfezionamento dell'acquisizione di IPEG avvenuto in data 31 gennaio 2022 - la società afferma che "è ragionevole pensare che ladel gruppo acquisito al fine di sfruttare a pieno il potenziale strategico del gruppo IPEG stante anche la sua rilevanza nel contesto di gruppo".Sebbene il focus sia orientato alla riduzione dell'indebitamento risultante da questa operazione, Piovan "guarda con interesse a società con tecnologie/prodotti che possano allungare la catena del valore offerta dal gruppo e".