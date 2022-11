Stellantis investe 300 milioni di euro in stabilimento di Kenitra (Marocco)

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato unallo scopo di raddoppiarne la capacità produttiva e di lanciare la piattaforma "smart car". Il sito è destinato a, a cui vanno aggiunti 50.000 esemplari dei veicoli elettrici: Citroen Ami e Opel Rocks-e. La piattaforma "smart car" nasce per sostenere ulteriormente la gamma di Stellantis che, entro il 2030 rappresenterà il 40% dell'offerta di mobilità della regione.Il nuovo investimento, si legge in una nota. L'annuncio rientra nell'ambito dell'Accordo Industriale Strategico istituito nel 2015 tra Stellantis e il Governo marocchino con lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'industria automobilistica del paese.L'incremento della capacità produttiva presso lo stabilimento di Kenitra è un elemento, in quanto punta a raggiungere una capacità produttiva di un milione di veicoli all’anno entro il 2030 con un'integrazione locale del 70%,"L'ambizione globale di Stellantis beneficerà del ritmo di sviluppo sostenuto della regione Medio Oriente e Africa, che mira a contribuire alla, da aggiungere ad America settentrionale ed Europa,” ha dichiarato il CEO di Stellantis