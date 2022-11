Aci Europe, gli aeroporti intensificano gli sforzi per il clima in linea con l'accordo di Parigi

(Teleborsa) -ha presentato oggi gli ultimi sviluppi del suo programma, evidenziando i progressi compiuti dalla comunità aeroportuale globale per affrontare l'emergenza climatica. Dal lancio di due nuovi livelli di accreditamento – Trasformazione di livello 4 e transizione di livello 4+ che collegano in modo cruciale gli sforzi climatici degli aeroporti agli obiettivi dell'accordo di Parigi –, sono gli 43 aeroporti in tutto il mondo, inclusi grandi hub e aeroporti regionali, che hanno già abbracciato il nuovo sistema.Un totale di 20 aeroporti hanno infatti raggiunto la(Livello 4) e 23 aeroporti sono passati alla(Livello 4+). Oggi, altri cinque aeroporti hanno soddisfatto tutti i severi requisiti per ricevere questi riconoscimenti. Il livello 4+ è stato raggiunto dagli aeroporti di Londra City (Regno Unito) e Lione (Francia), mentre gli aeroporti di San Francisco International (Stati Uniti), Marsiglia Provenza (Francia) e Zurigo (Svizzera) si sono assicurati il ??livello 4.L'introduzione di questi due nuovi livelli ha segnato un cambiamento nel livello di ambizione del programma, stabilendo ulterioriper gli aeroporti accreditati di formulare una lungo termine in linea con i percorsi di 1,5°C o 2°C delineati dall'IPCC e definendo un piano concreto per raggiungerlo, comprese tappe intermedie per misurare i progressi e fare il punto sui limiti di CO2 realizzati. In particolare, i due nuovi livelli sono andati oltre la focalizzazione sulla riduzione assoluta delledi Scope 1 e 2, richiedendo agli aeroporti di mappare le emissioni di carbonio da un numero esteso di fonti e stabilire partnership formali con le aziende attive nei loro siti per guidarli e aiutarli nellaGli ampi sforzi climatici degli aeroporti nell'ambito del programmasono stati apprezzati dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ()., Manager dell'UNFCCC, Outreach ha dichiarato: "Per realizzare la profonda trasformazione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la stabilizzazione della temperatura globale, dobbiamo richiedere impegni e partecipazione da tutti i settori e livelli della società. Elogio gli aeroporti per i loro continui sforzi per mappare e ridurre le loro emissioni di CO2 anno dopo anno, nonché per coinvolgere i loro partner commerciali in questo sforzo. Il programma Airport Carbon Accreditation si sta evolvendo di pari passo con il livello di urgenza di agire ora per il nostro clima. Avendo introdotto due nuovi livelli più ambiziosi in linea con l'ambizione dell'accordo di Parigi e vedendo quasi cinquanta grandi aeroporti in tutto il mondo adottarli, gli aeroporti stanno inviando un segnale forte ad altre parti dell'economia per seguire oggi un'ambiziosa azione per il clima".