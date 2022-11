Azimut, ricavi nove mesi sfiorano il miliardo

Azimut

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi del 2022 cona 969 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sale del 4% l'a 302 milioni di euro.Per fine anno il gruppo conferma gli obiettivi di "almeno" 400 milioni di utile netto, con una raccolta netta tra 6 e 8 miliardi., come dimostrano i 6,8 miliardi di euro di raccolta netta da inizio anno", ha sottolineato, sottolinea: "Come da quasi vent’anni,: 400 milioni di euro di utile netto e 6-8 miliardi di euro di raccolta netta e circa. il 12% delle masse gestite in private markets. Risultati resilienti raggiunti in un contesto come quello attuale particolarmente complesso.(302 bps) rispetto ai concorrenti italiani ed esteri ben rappresentati entrambi dall’indice Fideuram dei fondi comuni italiani".