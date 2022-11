Crédit Agricole, risultato netto in crescita a doppia cifra in Italia

Crédit Agricole

(Teleborsa) - Il, dove è guidato da Giampiero Maioli, ha registrato nei primi nove mesi del 2022 undi 877 milioni di euro (+12% a/a), di cui 685 milioni di pertinenza del Gruppo. L'attività commerciale continua a essere dinamica, con un Totale dei Finanziamenti all'economia pari a 95 miliardi di euro e una Raccolta Totale pari a 306 miliardi di euro. Il Crédit Agricole è presente in Italia, suo secondo mercato domestico, con circa 17.000 collaboratori e circa 5,3 milioni di clienti.L', al netto degli oneri derivanti dall’integrazione di Creval, si attesta a 387 milioni nei primi nove mesi del 2022, in crescita del +26% adjusted rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Includendo gli oneri derivanti dall'integrazione di Creval (pari a 21 milioni di euro al netto delle imposte) il risultato si attesta a 365 milioni di euro.Il risultato del Gruppo in Italia rappresenta ildel profitto underlying di Crédit Agricole S.A. e il risultato di Crédit Agricole Italia rappresenta ildel profitto del Gruppo in Italia.L'attività commerciale si conferma in crescita: crescita della base clienti con oltre 115 mila(+6% a/a); collocati 7 miliardi di, con un equilibrato asset mix tra il segmento bancassicurativo (2,7 miliardi) e risparmio gestito (4,3 miliardi); decisa evoluzione dei volumi intermediati di(+31% a/a) e dei premi delle polizze ramo danni (+9% a/a), che beneficiano della digitalizzazione dei processi e del potenziamento dei servizi di consulenza assicurativa; erogazioni alle imprese in crescita (+28% a/a); concessi complessivamente 1,3 miliardi di(x3,5 a/a).sono stabili nel confronto verso dicembre 2021 (-0,2%), con andamento in crescita nel terzo trimestre; in crescita il(+2% vs dic-21) con incremento della quota di mercato che raggiunge il 6,8%, rispetto al 6,1% dell'anno precedente. In aumento anche la quota di mercato delleche sale al 6,2%4 rispetto al 5,7% del T3-21, a fronte di un contesto di mercato in rallentamento.