Crédit Agricole, utile in calo nel terzo trimestre. Aumentano i prestiti corporate

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 2.004 milioni di euro nel, in calo del 9,8% rispetto al terzo trimestre del 2021. Le voci specifiche del periodo hanno avuto un effetto netto positivo di +79 milioni di euro sull'utile netto del gruppo, di cui +101 milioni di euro relativi alla plusvalenza sulla cessione di La Médicale. L'è stato pari a 1.924 milioni di euro, in calo del 13,9% rispetto al terzo trimestre 2021. Ia 8.948 milioni di euro, in calo del -0,3% e del -0,9% a perimetro costante Creval e Lyxor.del 2022, l'utile netto stated è stato pari a 6.104 milioni di euro, rispetto a 6.746 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021, con un decremento del 9,5%. L'utile netto underlying è stata pari a 5.856 milioni di euro, in calo del 5,6% rispetto ai primi nove mesi del 2021. I ricavi sottostanti sono aumentati del +3,1%.Nel terzo trimestre 2022 il gruppo francese ha registrato +460.000e laha continuato a crescere (+105.000 clienti). Nei primi nove mesi ha registrato +1,5 milioni di nuovi clienti retail banking ed è cresciuta anche la base clienti (+342.000 clienti).La produzione ha mostrato una solida crescita anche nel terzo trimestre 2022, con un aumento del 3% dellapresso Banche Regionali e LCL (di cui +15,4% per prestiti professionali e corporate, -3,1% per mutui casa in un mercato in calo e -1,5% per il finanziamento al consumo), un aumento del 13% nel settore dele delle originazioni di leasing, e una crescita del 6,7% nellaper danni e danni rispetto al terzo trimestre del 2021.