Esprinet conferma guidance nonostante profittabilità in calo sui 9 mesi

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso idell'anno conpari a 3.217,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato dello stesso periodo dello scorso anno (3.210,8 milioni di euro), recuperando il ritardo registrato nel primo semestre (-3% rispetto ai primi sei mesi 2021) grazie alla performance del terzo trimestre (+7% rispetto ai nove mesi 2021).Esprinet registra ricavi inpari a 1.911,3 milioni di euro (-4% rispetto al 2021) in un mercato il cui andamento risulta flat. Ini ricavi sono pari a 1.188,7 milioni di euro, +6% rispetto al 2021, sovraperformando un mercato che cresce del 4%. Il, con ricavi a 74,8 milioni di euro, cresce del 6%, in un mercato che segna un +11%.L'è pari a 54,4 milioni di euro, -6% rispetto a 57,9 milioni di euro nei nove mesi del 2021 ed è calcolato al lordo di costi di natura non ricorrente pari a 2,3 milioni di euro sostenuti dalla capogruppo Esprinet in relazione all'OPA volontaria totalitaria su Cellularline (non andata a buon fine). L'è pari a 23,3 milioni di euro, -18% rispetto a 28,6 milioni di euro nei nove mesi del 2021."Nelper effetto della ritrovata disponibilità di prodotto e della decisa accelerazione del segmento di clientela business sulle linee di prodotto alto marginanti", ha commentato l'"Alla luce dei risultati del terzo trimestre appena concluso e dei segnali positivi che stiamo registrando anche in questo avvio di quarto trimestre, pur con le dovute cautele legate al contesto macroeconomico ancora molto incerto,con un obiettivo di EBITDA Adjusted mantenuto nell’intorno dei 93 milioni di euro - ha aggiunto - Questo valore rappresenta circa il +8% sull’anno precedente, che ricordiamo aveva segnato il record storico di redditività netta per il nostro gruppo".