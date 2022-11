Eventi e scadenze del 10 novembre 2022

A2A

(Teleborsa) -COP27 - Conferenza 2028 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - La Conferenza 2022 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota anche come COP76, è la 27a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Si terrà a Sharm El Sheikh, in EgittoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei serviziEcomondo e Key Energy 2022! - Evento di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per l'innovazione tecnologica e industriale nel settore della green economy e l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Si svolge con KEY ENERGY, vetrina internazionale di tecnologie e servizi per tutta la filiera dell'energia. Gli eventi si svolgono nel quartiere fieristico di Rimini. Organizzato da Italian Exhibition GroupAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella andrà in Visita di Stato nel Regno dei Paesi BassiCorte dei conti - Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021 - Si svolge a Roma, nell'aula delle Sezioni Riunite della Corte dei contiBCE - Bollettino EconomicoBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breveIstat - Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana - Ottobre 2022Tesoro - Asta BOT- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2022 e relativa conference call- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Comunicato stampa risultati 9M22- CDA: Esame dell'informativa finanziaria al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2022- CDA: Resoconto intermedio di gestione - III° trimestre 2022- CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30.09.2022- Appuntamento: Presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Terzo Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Risultati al 30.09.2022- Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati al mercato finanziario- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30.09.2022- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei dati contabili- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Pubblicazione risultati Gruppo Generali - Alle ore 7:30 diffusione del comunicato stampa e alle ore 12:00 conference call per analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- CDA: Esame e approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Trimestrale Consolidata al 30.09.2022 - Approvazione del Consiglio di Amministrazione e Presentazione dei risultati 9M22- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari ed investitori istituzionali- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo agli analisti finanziari- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2022- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa sui risultati economico-finanziari prima dell'apertura della Borsa- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2022- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 31 agosto 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- Appuntamento: Presentazione dei dati contabili di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2022- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2022- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati agli analisti e alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2022