Generali, Borean (CFO): siamo felici azionisti di Banca Generali

(Teleborsa) - "Noi. Anche quelli più recenti sono stati apprezzati dal mercato". Lo ha affermato il CFO del gruppo, in un briefing con la stampa che ha seguito la pubblicazione dei risultati dei primi nove mesi dell'anno . Il manager si è rifiutato di commentare le ricorrenti indiscrezioni di stampa circa una possibile cessione della. "Oggi siamo qui per commentare i conti,", ha detto Borean.Sul tema acquisizioni, il CFO ha ricordato che il piano 2024 prevede fino a 3 miliardi di euro a disposizione per eventuali operazioni e che il gruppoBorean ha detto che la partecipazione di Generali nella compagnia russa Ingosstrack rimane congelata. "La. Nei nove mesi, l'abbiamo svalutata a 165 milioni di euro dai 384 milioni di fine anno scorso. In rubli l'abbiamo svalutata del 70%", ha detto durante la call.Il gruppo Generali ", specie nel settore auto che ha subito di più l'effetto negativo dell'inflazione a seguito dell'aumento dei costi di riparazione - ha detto in un altro passaggio - Confermo che il gruppo continua ad iniettare aumenti in linea, se non superiori, a quello inflattivo".