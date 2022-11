Gruppo Sella, utile netto 9 mesi in crescita a 88,9 milioni

(Teleborsa) - Ilha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con risultati positivi, grazie al buon andamento in tutti i settori della propria attività.consolidato al 30 settembre risultadai 48,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, escludendo poste non ricorrenti. Se si considera infatti la plusvalenza ottenuta dalla joint venture paritetica in Hype, che aveva portato all’acquisizione del 10% di illimity Bank, l’utile netto al 30 settembre 2021 risultava pari a 104,5 milioni di euro.Al buon risultato ha contribuito l’ampia. Ilè cresciuto del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+91 milioni di euro) raggiungendo i 626 milioni di euro. Ilè aumentato del 35% a 247 milioni di euro, grazie sia alla componente commerciale sia all’effetto positivo dei titoli indicizzati all’inflazione. Isono aumentati del 6% a 296 milioni di euro. Ilè cresciuto del 12% a 82 milioni di euro.È cresciuta ulteriormente la tradizionaledel gruppo. Nel terzo trimestre, infatti, ile il Total Capital Ratio al 14,88% (erano rispettivamente 12,28% e 14,19% a fine 2021), ampiamente superiori agli standard richiesti.