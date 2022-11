Haleon, balzo delle entrate nel 3° trimestre. Guidance rivista

Haleon

(Teleborsa) -, nata dallo spin-off della divisione Consumer Healthcare di, ha registratoin crescita del 16,1% a 2.892 milioni di sterline (crescita organica +8,1% con +5,5% prezzo e +2,6% volume/mix).sono saliti del 14,4% a 8.080 milioni di sterline (crescita organica +10,3% con +4% prezzo + 6,3% volume/mix). L'pesa per il 9% sulle entrate totali, con crescita continua un tasso "high teens". L'è aumentato del 12,2% a 569 milioni di sterline."Haleon ha registrato unnel terzo trimestre con una crescita organica dei ricavi dell'8% e una crescita a doppia cifra per i nove mesi, con un aumento dei prezzi durante l'anno e un volume/mix positivo continuato - ha commentato il- Abbiamo assistito a una crescita accelerata nel terzo trimestre in Oral Health, mentre forti basi comparative in ??Vitamine, Minerali e Integratori hanno portato a un leggero calo dei ricavi della categoria."Le prestazioni Respiratory sono state ottime data l'incidenza sostenuta di Covid, raffreddore e influenza combinata con l'innovazione di successo - ha aggiunto - Guardando al futuro, dato questo slancio positivo,per una valuta più favorevole".Ilnel 2022 dovrebbe ora essere leggermente superiore allo scorso anno ai tassi di cambio effettivi (FY21: 22,8%).