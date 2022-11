Mastercard e Nexi annunciano il lancio di carbon calculator in Italia

Nexi

(Teleborsa) - Mastercard e, la PayTech leader in Europa, annunciano l’integrazione di carbon calculator all’interno di Planet Care, il, permettendo loro di contribuire attivamente con un gesto concreto.In linea, infatti, con la crescente attenzione ambientale, carbon calculator di Mastercard, una API integrata nell’app Nexi Pay, consente ai consumatori di ricevere un resoconto istantaneo delle emissioni di CO2 generate dai loro acquisti, in ciascuna delle categorie di spesa.Entrando più nel dettaglio del funzionamento, l'app carbon calculator stima l’impatto ambientale di ogni acquisto attraverso un calcolo ponderato sulla base dell’importo speso e della categoria merceologica in cui si è effettuato lo shopping e si aggiorna automaticamente ad ogni transazione.Nelle prossime settimane - spiega una nota -attraverso una donazione a una onlus partner di Nexi, rendendo così i cittadini parte attiva nella salvaguardia del nostro pianeta.ma tutte accomunate dalla trasversalità della sostenibilità, una delle principali sfide che oggi siamo chiamati ad affrontare" - dichiara. "In questo contesto, Mastercard desidera porsi come guida verso un cambiamento positivo: ci impegniamo giorno dopo giorno con i nostri partner per sviluppare iniziative su larga scala che mettano la sostenibilità al primo posto e, allo stesso tempo,nella loro quotidianità e con piccoli gesti. Siamo entusiasti della collaborazione con Nexi e di condividere con loro il desiderio della salvaguardia del nostro pianeta. Ci auguriamo che questo primo passo possa essere l’esempio per molte altre iniziative a seguire".e ci consente di muovere un passo fondamentale nel nostro percorso in ottica ESG - afferma-. La sostenibilità ambientale, infatti, non è solo un pilastro fondamentale per la crescita di Nexi, ma anche una responsabilità che sentiamo nostra in qualità di azienda di sistema".Il progetto è parte della più ampia collaborazione di Mastercard e Nexi, primo partner del mondo tech e finance in Italia del progetto Priceless Planet Coalition di Mastercard: una coalizione a livello globale di 50 membri che si pone come obiettivo di salvaguardare l’ambiente e combattere il cambiamento climatico.Lanciata nel gennaio 2020, Priceless Planet Coalition è una piattaforma volta ad unire gli sforzi di sostenibilità aziendale e fare investimenti significativi per la salvaguardia dell’ambiente. Grazie all’impegno congiunto di consumatori, istituzioni finanziarie, aziende, retailer e autorità locali, Priceless Planet Coalition si impegna infatti a contrastare il cambiamento climatico e realizzare progetti come il carbon calculator capaci di garantire il massimo impatto sull'ambiente e sulla comunità.