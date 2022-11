Poste Italiane alza guidance EBIT 2022 dopo 3° trimestre in crescita

Poste Italiane

(Teleborsa) -ha registratodel 2022 pari a 2,9 miliardi di euro, +4,3% a/a (8,7 miliardi neidell’anno, +3,6% su base annua rispetto ai primi nove mesi del 2021). I ricavisono stati pari a 843 milioni di euro, -0,9% a/a (2,6 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, in calo dell'1,3%), con il recupero dei ricavi dei pacchi che mitiga il declino storico dei ricavi da corrispondenza.I ricavi dei ssono stati pari a 1,4 miliardi di euro, -1,4% a/a (4,3 miliardi nei primi nove mesi dell’anno, +2,2%), con una minore gestione proattiva del portafoglio compensata da una solida crescita del margine di interesse (NII). I ricavi deisono stati pari a 500 milioni di euro, in crescita del +23,9% (+8,6% nei primi nove mesi dell'anno a 1,6 miliardi). I ricavi dapari a 297 milioni di euro, +34,8% (779 milioni nei primi nove mesi dell’anno, +25,7% rispetto allo stesso periodo del 2021).Ilè stato pari a 663 milioni di euro, +17% su base annua (2,1 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, +27,2%), al di sopra dell'obiettivo previsto nella guidance iniziale per l'intero esercizio 2022, con contributi positivi da tutti i settori. L'è stato pari a 461 milioni di euro, in crescita del 15% (pari a 1,4 miliardi nei primi nove mesi dell'anno, +21,4%)."Grazie al continuo slancio, alla crescita del business in tutte le divisioni del Gruppo e alla positiva implementazione del piano industriale 24SI Plus, Poste Italiane ha realizzato unanel terzo trimestre, con ricavi in forte aumento su base annua e un risultato operativo (EBIT) record nei primi nove mesi dell'anno, pari a quasi il doppio rispetto al 2017", ha commentati l'"La chiave del nostro successo risiede nell', assicurando al contempo una continua, con l'obiettivo di disporre della flessibilità necessaria per meglio adattarsi ad un contesto macroeconomico in evoluzione", ha aggiunto.La società ha: EBIT previsto a 2,3 miliardi di euro, pari a più del doppio del livello raggiunto nel 2017. Inoltre, i solidi risultati supportano la distribuzione di undi 0,210 euro, relativo ai risultati 2022, con pagamento previsto il 23 novembre.