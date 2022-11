Prysmian migliora outlook dopo migliore trimestre di sempre

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha chiuso idel 2022 conpari a 12.089 milioni di euro, in crescita organica del 15% rispetto ai primi nove mesi del 2021, con positive performance in pressoché tutti i business e tutte le geografie. L'ulteriore accelerazione registrata nel terzo trimestre, il migliore di sempre con una crescita organica del 16,2%, "conferma la capacità di crescita del hruppo grazie ai driver di lungo termine della transizione energetica e della digitalizzazione".L'registra un balzo del 56% a 1.131 milioni di euro, con unpari al 9,4% (9,8% considerando il prezzo dei metalli agli stessi livelli del 2021) rispetto al 7,8% dei nove mesi 2021. L'sale del 69% a 431 milioni di euro rispetto ai 255 milioni del corrispondente periodo del 2021."Ildi Prysmian, con performance eccezionali in pressoché tutti i business e aree geografiche - commenta l'- Un risultato che conferma la capacità del Gruppo di beneficiare dei driver secolari della transizione energetica e della digitalizzazione, anche in uno scenario macroeconomico e di mercato incerto"."Perseguiamo con determinazione la crescita del business, fattori di assoluta competitività del nostro gruppo, che ci consentendo di finanziare gli investimenti e al contempo ridurre l’indebitamento - ha aggiunto - Sulla scorta delle performance record dei primi nove mesi, posso con fiducia comunicare l'ulteriore revisione al rialzo degli obiettivi per l'intero esercizio 2022".L'a fine settembre 2022 ammontava a 2.372 milioni di euro, in diminuzione di 291 milioni rispetto a 2.663 milioni al 30 settembre 2021. L'importante deleverage realizzato è riflesso nel ratio EBITDA Adjusted su Debito Netto in marcato miglioramento e che a fine anno approssimerà il rapporto di 1x.Si attesta a livelli record ilche al 30 settembre 2022 raggiunge per la prima volta 6,85 miliardi di euro (3,2 miliardi di order intake da inizio anno) con visibilità su ulteriori 4,1 miliardi attesi convertirsi in backlog entro il 2024.Prysmian. Ora prevede un EBITDA Adjusted compreso nell’intervallo di 1.425-1.475 milioni di euro, in crescita rispetto all'intervallo 1.300–1.400 milioni annunciato a luglio. Inoltre, aggiorna al rialzo anche l'obiettivo relativo alla generazione di cassa, prevedendo per l'esercizio 2022 di generare flussi di cassa (FCF prima di acquisizioni e dismissioni) nell'intervallo 450-500 milioni di euro (a luglio: 400-460 milioni).