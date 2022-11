Schnabel: BCE aumenta limite prestito titoli per contrastare effetto scarsità

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) "ha". Lo ha annunciato su Twitter Isabel Schnabel, che fa parte del Comitato esecutivo dell'istituzione di Francoforte. "Si tratta di una misura precauzionale per alleviare la scarsità di garanzie e supportare il funzionamento del mercato verso la fine dell'anno", ha sottolineato.Con il grande stock di debito in pancia alla BCE, gli, come possono essere quelle tedesche, le quali vengono prese in prestito e utilizzate come garanzia nelle operazioni finanziarie."Le banche centrali dell'Eurosistema (inclusa la BCE) rendono i titoli acquistati nell'ambito dei nostri programmi di acquisto di attività disponibili per il prestito titoli in modo decentralizzato, soggetti a prezzi di backstop - ha continuato Schnabel - Dall'8 dicembre 2016 il contante è accettato come garanzia".Con l'avvio dell'Asset Purchase Programme (APP) e l'acquisto di ampi volumi di titoli pubblici e privati si è gradualmente ridotta parte della disponibilità di tali titoli sul mercato (). Le Banche centrali dell'Eurosistema hanno pertanto, che rappresenta un complemento essenziale ai programmi di acquisto di attività finanziarie poiché sostiene la liquidità complessiva del mercato."Il prestito titoli si è rivelato utile per soddisfare le esigenze degli operatori di mercato di disporre di specifici titoli su base temporanea, per limitare fenomeni di mancato regolamento e alleviare tensioni connesse alla scarsità di titoli,", ricorda Bankitalia in una scheda sullo strumento.