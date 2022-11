Si è mosso in territorio positivo il comparto bancario a Piazza Affari (+1,05%), si concentrano gli acquisti su Banca Generali

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Scambi positivi per l', decisamente in controtrend rispetto alla debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 9.464,4, in crescita dell'1,05%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato negativo a quota 91, dopo aver avviato la seduta a 91.Tra le azioni italiane adel comparto bancario, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,72%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,09%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,37%.Tra leitaliane, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,60%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,55%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,64%.Tra le azioni del, risultato positivo per, che lievita dell'1,89%.