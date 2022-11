TIM, CdA avvia processo di societarizzazione di TIM Enterprise

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, dopo la diffusione dei conti dei primi nove mesi del 2022 , ha anche comunicato di aver, in linea con quanto comunicato al Capital Market Day dello scorso 7 luglio.TIM Enterprise nei nove mesi ha confermato una crescita superiore a quella del mercato con unrispettivamente del 5,9% YoY e dell’8,8% YoY (+5,5% YoY e +7,4% YoY rispettivamente nel terzo trimestre).Ilnei nove mesi ha mostrato un andamento in linea con le attese: Connettività (-4% YoY), Cloud (+56% YoY), IoT (+7% YoY), Security (+35% YoY). Nel loro complesso, ihanno generato il 56% dei ricavi complessivi rispetto al 51% nei primi nove mesi del 2021.che sarà trainata, tra gli altri, dal contributo del Polo Strategico Nazionale (ricavi cumulati attesi pari a 1,1 miliardi di euro in 13 anni), dalla recente aggiudicazione delle gare "Scuole Connesse/Sanità Connessa", dalle trattative in corso per un valore complessivo di 0,6 miliardi di euro e dai contratti con le Pubbliche Amministrazioni in corso di attivazione per un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro.