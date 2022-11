TIM, Labriola: difficile competere sul mercato senza indicizzazione all'inflazione

TIM

(Teleborsa) -, mentre il gruppo intende. Lo ha annunciato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di, durante la presentazione alla comunità finanziaria dei risultati dei primi nove mesi dell'anno . "L'inflazione e la pressione sulla base costi è comune a tutti e quindi è", ha sottolineato il manager del gruppo di telecomunicazioni.A una possibile obiezione sul fatto che i nuovi contratti indicizzati all'inflazione sarebbero comunque una piccola parte del totale, l'AD ha spiegato: "Abbiamo anche tanti clienti sulla customer base che acquistano nuovi servizi.del contratto senza cambiare il contratto esistente".Sul fronte della Rete Unica, Labriola ha sottolineato di non poter "rispondere a nome del governo italiano, posso dire cosa sta succedendo nell'ambito di ciò che è di mia competenza. Abbiamo prorogato il Mou con la CDP e secondo noidal punto di vista delle sinergie industriali"."Allo stesso tempo - ha proseguito -, la mancata esclusiva ci dà la possibilità di comprendere se ci siano altri interessi in gioco, quali i possibili valori, ma non abbiamo cambiato idea sul piano. La cosa fondamentale è trovare un accordo a un valore conveniente per tutti gli azionisti assieme a CDP. Abbiamo la proroga sino al 30 novembre e".