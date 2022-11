Unieuro, redditività semestrale in calo. Punta a ricavi esercizio di 2,9 miliardi

Unieuro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso il(terminato il 31 agosto 2022) conpari a 1.292,7 milioni di euro, in crescita dell'1,9% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio, nel contesto di un mercato in contrazione dello 0,9%. La società di Forlì ha messo a segno una forte crescita del(+23%) e delle categorie(+5,1%) e(+18,3%).L'si è attestato a 12,1 milioni di euro (27,1 milioni nel corrispondente periodo del precedente esercizio). La redditività operativa è stata negativamente influenzata dagli effetti della crisi geopolitica, che hanno comportato un incremento dell'inflazione, con un inasprimento, tra gli altri, dei rincari dei prodotti energetici e di logistica. Ilè pari a 4,6 milioni di euro, rispetto a 22,4 milioni nel primo semestre del precedente esercizio.o, con un incremento a doppia cifra delle vendite del canale online, pur registrando una redditività fortemente condizionata da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato - ha commentato l'- Guardando al futuro, il potere d’acquisto dei consumatori resterà ragionevolmente sotto pressione con inevitabili impatti sulla domanda"."Affrontiamo le prossime sfidee rimaniamo concentrati nell'esecuzione della nostra strategia omnicanale, focalizzata sul miglioramento dell'esperienza di acquisto dei nostri clienti, che già ci hanno premiati con un grado di soddisfazione (NPS) in crescita di circa 5 punti", ha aggiunto.Unieuro: ricavi pari a circa 2,9 miliardi di euro; EBIT Adjusted in un range di 35 e 40 milioni di euro; cassa netta in un range di 110-130 milioni di euro alla fine dell'esercizio.