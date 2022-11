Wall Street in rosso con incertezza elezioni Midterm. Occhi su inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -. I repubblicani sono destinati a prendere il controllo della Camera, ma con margini inferiori al previsto, mentre la corsa al Senato resta aperta e ci vorranno settimane per assegnare tutti i seggi.Ilha detto che è pronto a lavorare con i repubblicani del Congresso dopo le elezioni di medio termine, ma ha sottolineato che non scenderà a compromessi su questioni come i diritti all'aborto e la sicurezza sociale."Sono aperto a tutte le buone idee. Voglio essere molto chiaro:", ha detto Biden, sollevando l'esempio della rimozione del tetto massimo dei prezzi dei farmaci da prescrizione per gli americani all'interno di Medicare. "E non ho intenzione di abbandonare gli impegni storici che abbiamo appena preso per affrontare la crisi climatica - ha aggiunto - Non sono problemi che possono essere compromessi per me e non lascerò che accada".Il risultato ", supponendo che i repubblicani siano in grado di capovolgere la Camera -ha commentato Libby Cantrill, Managing Director, Public Policy di PIMCO - Se lo fanno, stiamo osservando più o meno gli stessi risultati che la gente si aspettava in gran parte con un governo diviso, tra cui: più stallo e in particolare nessun aumento delle tasse; maggiore supervisione; più lotte fiscali – e il tetto del debito potrebbe essere ancora più straziante, dato che potrebbe essere più difficile controllare una maggioranza repubblicana più piccola; 4) meno sostegno fiscale - anche se si sostiene che se i Democratici hanno una maggioranza più ampia al Senato e l'economia entra in una profonda recessione (cosa che pochi si aspettano), potrebbe essere più difficile per i repubblicani rifiutare completamente qualsiasi sostegno fiscale se controllano solo strettamente la Camera".A New York, ilchiude la giornata su 32.513 punti (-1,95%), mentre l'archivia la seduta a 3.806 punti -2,08%). Depresso il(-2,48%) a 10.353 punti. Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Ilè tornato sopra i 16.000 dollari dopo aver registrato ilnella giornata di mercoledì, quando Binance ha annullato i piani per acquisire l'exchange FTX.com, che potrebbe andare incontro al fallimento.Il dato macroeconomico chiave della settimana sarà quello odierno sui. Dovrebbe fornire indicazioni in vista della riunione della Federal Reserve di dicembre.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 59,9 punti)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,4%; preced. 8,5%)14:30: Prezzi import, mensile (preced. -1,2%).