A2A, ricavi primi 9 mesi volano a 16,8 miliardi

A2A

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2022 idel Grupposono risultati pari a 16.869 milioni di euro, in aumento del 161,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, legati alle dinamiche eccezionali e contingenti del periodo. La variazione - spiega una nota - è principalmente legata alle dinamiche rialziste dei prezzi delle commodities che hanno caratterizzato il periodo in esame.Ilsi è attestato a 1.148 milioni di euro, in aumento di 193 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2021 (+20%).Ilè pari a 561 milioni di euro, in aumento di 105 milioni rispetto al 2021 (456 milioni di euro). L'Utile Netto Ordinario di pertinenza del Gruppo risulta pari a 319 milioni di euro, in aumento di 63 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2021. L'del Gruppo risulta pari a 461 milioni di euro, in aumento del 17% rispetto a quello registrato nel medesimo periodo del 2021.Laal 30 settembre 2022 risulta pari a 4.911 milioni di euro (4.113 milioni di euro al 31 dicembre 2021)"Nei primi nove mesi del 2022e su cui ha pesato anche la minore produzione idroelettrica dovuta alla siccità. In una fase caratterizzata dalle incerte dinamiche dei mercati energetici e da elevata volatilità dei prezzi delle commodities,” - commenta-. “Il momento complesso che stiamo attraversando e le pesanti ripercussioni su famiglie e imprese, stanno imponendo all’Italia l’attuazione di azioni concrete per aumentare il proprio livello di autonomia energetica. In questo contesto, il Gruppo ha continuato a dare il proprio contributo con investimenti, in crescita del 25% sul periodo, in infrastrutture nei settori chiave per favorire il processo di transizione ecologica del Paese".