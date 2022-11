Acea, Palazzesi: "Dal Gruppo progetti innovativi per dare nuova vita alla plastica"

(Teleborsa) - Nel settore del trattamento dei rifiuti, in particolare nel riciclo delle plastiche, il Gruppo Acea ha presentato ad Ecomondo un nuovo impianto in via di realizzazione a Cittaducale (Rieti), destinato alla selezione e al recupero dei materiali plastici provenienti da raccolta differenziata urbana. Con un investimento complessivo di 35 milioni di euro, trattera` circa 90 kton/anno ed e` il piu` grande, in termini di capacita`, di Acea e del Centro Italia. Il nuovo Centro di in PET, flaconi e film in polietilene o cassette per ortofrutta e imballaggi misti. L'impianto, caratterizzato da un livello tecnologico e di performance elevato, si aggiunge al portafoglio di Acea Ambiente come terzo CSS, dopo quelli di Demap a Beinasco (TO) e Cavallari (AN). Grazie alle sue caratteristiche si integrera` anche con gli impianti di MEG (VR) e Serplast (TE) per il riciclo dei materiali plastici e la generazione di materia prima seconda contribuendo ad un sempre migliore controllo della catena del valore nella filiera del recupero e riciclo delle plastiche. Sempre nel settore trattamento plastiche, Acea Ambiente ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la Citta` Metropolitana di Torino e il Politecnico del capoluogo piemontese per un progetto sperimentale sull'utilizzo di polimeri riciclati nelle pavimentazioni stradali. La ricerca ha l'obiettivo di trovare soluzioni innovative in grado di trasformare i polimeri in asfalti sostenibili, sicuri e con alti standard qualitativi, da usare negli oltre 2.900 chilometri che compongono la rete stradale di Torino. È quanto spiega"Siamo lieti di annunciare la realizzazione in corso dell'impianto di Rieti che sarà il più grande del Centro Italia, con una capacità di quasi 90mila tonnellate. Sarà un impianto tecnologicamente molto avanzato che riuscirà a recuperare tantissime tipologie di plastica e a garantire un riciclo in modo da eliminare questi materiali dalle discariche. Tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 l'impianto sarà in funzione e servirà il territorio del Centro Italia che ad oggi è privo di impianti con questa tecnologica e siamo certi di poter dare un contributo importante per il recupero di materia di questo tipo di prodotto"."Abbiamo fatto i primi metri di nuovo asfalto che, aggiunto ai materiali tradizionali, sta dando risultati incoraggianti. Speriamo il prossimo anno di poter realizzare strade fatte anche addizionando il nostro materiale in modo da consentire il recupero di questa tipologia di plastica".