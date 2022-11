B&C Speakers, utile 9 mesi balza a 7,9 milioni di euro

B&C Speakers

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 conpari a 58,11 milioni di euro (+83% rispetto a 31,75 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021),pari a 13,82 milioni di euro (+127% rispetto a 6,08 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021) e unpari a 7,91 milioni di euro (in incremento rispetto a 3,53 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021).Ildel 2022 ha determinato per il grupporealizzato. "In particolare, tale livello di fatturato è stato reso possibile da un’importante crescita dei volumi, +51% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre la restante parte della crescita si motiva con un migliore mix di vendita e con l’effetto dell’aumento dei prezzi resosi necessario per bilanciare parzialmente gli aumentati costi delle materie prime", si legge nella nota sui conti.Lacomplessiva risulta essere negativa e pari a 11,2 milioni di euro contro un valore negativo di 3,91 milioni a fine esercizio 2021. Tale andamento è motivato dalla necessità di finanziamento del capitale circolante netto, in particolar modo le rimanenze di magazzino, per far fronte alla fortissima ripresa della domanda.