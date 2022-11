Banca Ifis sale dopo i conti dei nove mesi e i giudizi degli analisti

(Teleborsa) -dei 9 mesi del 2022 e la nomina di Ernesto Furstenberg Fassio a nuovo presidente della società, Banca Ifis. La banca veneta segna un +2,08% in chiusura a 13,74 euro per azione (avendo toccato anche i 13,91 euro durante la seduta), facendo nettamente meglio dell'indice FTSE Italia All-Star di Borsa Italiana (+0,39%).A spingere il titolo ci sono ia margine dei conti presentati ieri. Conti che si sono rivelati(utile a 105,5 milioni di euro in crescita del 32% rispetto al 2021, pagamento del dividendo e conferma dei target al 2024), come sottolineato da Akros che mantiene il target price a 16,50 euro per azione. Giudizi simili anche per Intermonte (target price a 17,70 euro), KWB (target price a 18 euro) e Equita (target price a 19,50 euro).In particolare, Intermonte scrive che "i dati trimestrali mostrano lae l'acconto sul dividendo testimonia i miglioramenti conseguiti negli ultimi trimestri in termini di coefficienti patrimoniali". Secondo Equita, la banca "ha mostrato un buon set di risultati,e con capitale in ulteriore rafforzamento".A margine dei conti di ieri, il CdA ha nominato Ernesto Furstenberg Fassio a presidente, designando Sebastien Egon Furstenberg, fondatore della banca, a presidente onorario.e si propone di consentire a Banca Ifis di proseguire il cammino di crescita nel lungo periodo nel segno della famiglia che ha creato la banca ormai quasi 40 anni fa.