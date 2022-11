Banca MPS, Lovaglio: "Iniziata nuova era. Possibile anticipo target piano"

Banca MPS

(Teleborsa) - "in una delle banche più antiche del mondo". Così l'Amministratore delegato di, ha esordito nella conference call con gli analisti finanziari, a seguito dei positivi risultati dei 9 mesi della banca, che chiudono con un utile di 565 milioni di euro , supportato da un risultato ante imposte di 150 milioni di euro e un positivo impatto delle tasse per 415 milioni di euro."Ad agosto abbiamo detto che stavamo lavorando sull'. Oggi posso dire che", ha proseguito l'Ad, citando la conclusione positiva dell'operazione died il piano diche porterà all'uscita di 4.000 persone a partire dal 1° dicembre, pari a circa il 25% del personale amministrativo operante in sede.- ha sottolineato - "è stato concluso con successo, pur in un mercato volatile, grazie alla" e rappresenta "", in quanto ha permesso di rafforzare significativamente i coefficienti patrimoniali, con un CET 1 ratio e un Tier 1 ratio pro forma post aumento di capitale pari al 15,7% (14,7% fully loaded) e un Total Capital Ratio pari al 19,5%., avendo già contabilizzato 925 milioni di costi di ristrutturazione ed ottenendo risparmi per circa 300 milioni di euro", ha detto Lovaglio, facendo riferimento alle, di cui il 25% relative al personale amministrativo presente in sede. Idella riduzione del personale- ha precisato - saranno, quando sarà chiaramente visibile il reale potenziale della banca.Parlando della crescita del, il manager ha spiegato che compatibilmente con la previsione di crescita dEI tassi di interesse, ci si attende una margine da interesserispetto al biennio immediatamente seguente (2024 e 2025).Lovaglio ha citato anche il(49 bps nel terzo trimestre)affermando che "consente di affrontare un eventuale peggioramento dello scenario economico"."Siamo in linea con l'implementazione del piano edi uno Stato patrimoniale solido", ha concluso l'Ad, assicurando "prevediamo di, facendo forza anche su un marchio solido. Pensiamo che il meglio debba ancora arrivare".