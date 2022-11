Banca Sistema, utile 9 mesi pari a 17,8 milioni (+21% a/a)

Banca Sistema

(Teleborsa) - Il Gruppo, quotato su Euronext STAR Milan e specializzato nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha chiuso icon unpari a 17,8 milioni, rispetto ai 14,8 milioni dello stesso periodo del 2021 (+21% a/a).La business line delha registrato volumi (turnover) pari a 3.152 milioni, pari ad una crescita del 26% a/a, guidata prevalentemente dalla componente dei crediti fiscali. Gli impieghi factoring al 30 settembre 2022 si attestano a 1.851 milioni, in calo rispetto ai 1.971 milioni al 30 giugno 2022 ed in aumento rispetto al 30 settembre 2021 (1.707 milioni). Nella business line, il gruppo ha acquistato/erogato crediti per 273 milioni, in aumento rispetto allo scorso anno (194 milioni). Gli impieghi delsi attestano al 30 settembre 2022 a 103,6 milioni, in aumento del 19% a/a.Il, pari a 65,4 milioni, è in aumento del 15% a/a. Gli, seppur minori nel terzo trimestre del 2022 rispetto al precedente trimestre, aumentano a/a del 7% (74,9 milioni vs 69,8 milioni rispettivamente al 30.09.2022 e al 30.09.2021).Il minor contributo a/a del factoring è stato più che compensato da altre componenti, tra cui il maggior contributo del credito su pegno e dei finanziamenti con garanzia dello Stato alle PMI. Nell’attuale contesto di mercato, gli, pari a circa il 55% del totale (60% al 30.09.2021), risultano in calo del 2% a/a, sostanzialmente a seguito dei minor interessi di mora da azione legale.Le, pari a 12,3 milioni, sono in crescita a/a (11,9 milioni al 30 settembre 2021) grazie al maggior contributo delle commissioni attive del credito su pegno. Ledi valore nette per deterioramento crediti ammontano al 30 settembre 2022 a 6,3 milioni, in forte calo a/a (8,8 milioni). Ilrelativo ai crediti alla clientela risulta pari a 28bps (36bps nella prima metà del 2022).Per quanto riguarda l'outlook, la banca afferma che l'attuale contesto caratterizzato da aumenti dei tassi operati dalla Banca Centrale Europea, con conseguente graduale aumento dei tassi di raccolta nelle diverse forme tecniche, potrebbe comportareche potrà essere assorbita nel corso dei trimestri successivi con l’incremento della redditività degli impieghi.