Brilla il mercato di Tokyo. Bene il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Sessione euforica pere per le altre piazze asiatiche, sulla scia dell'ottima performance di Wall Street, dopo che i dati sui prezzi al consumo hanno mostrato una inflazione americana calata più delle attese, nel mese di ottobre, alimentando le aspettative di minori strette sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve.L'indice giapponesemostra un balzo del 2,98%; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza del 2,59%.Su di giri(+7,08%); sulla stessa tendenza, effervescente(+3,33%).Ottima la prestazione di(+1,74%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+2,86%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,1%. Risultato negativo per l', con una flessione dello 0,95%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,24%, mentre il rendimento deltratta 2,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,3%; preced. -5,8%).