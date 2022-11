Cofle, CdA delibera bond da 5 milioni di euro

Cofle

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, riunitosi in data odierna in seduta notarile, ha deliberato l’emissione, nel contesto di una più ampia operazione di finanziamento strutturata sotto forma di c.d. “basket bond”, di un prestito obbligazionario non convertibile, per un ammontare nominale di Euro 5 milioni e una durata di 6 anni, il quale sarà sottoscritto da un veicolo di cartolarizzazione che a sua volta si finanzierà mediante l’emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.Attraverso questo strumento - spiega una nota - la società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita della Società.