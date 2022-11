ERG, ricavi primi 9 mesi salgono a 562 milioni. Alza target

ERG

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2022 idisono pari a 562 milioni e registrano un incremento di 180 milioni rispetto ai primi nove mesi del 2021 proforma (382 milioni), il cui contributo più significativo - spiega la società in una nota - è riconducibile alla maggiore capacità di 571 MW (di cui 389 MW eolico e 182 MW solari) a seguito delle recenti acquisizioni in Italia e all’esteroeffettuate nel corso del 2022 e nel quarto trimestre 2021, oltreché all’entrata in esercizio dei parchi sviluppati internamente ed operativi nel corso dell’esercizio.Il, al netto degli special items, si attesta a 411 milioni, in aumento di 157 milioni rispetto ai 254 milioni registrati nei nove mesi 2021 proforma.Ilè pari a 245 milioni (105 milioni nei primi nove mesi del 2021 proforma) dopo ammortamenti per 166 milioni, in aumento rispetto al 2021 (149 milioni) principalmente a seguito del contributo degli asset eolici e fotovoltaici acquisiti in Italia e all’estero, oltreché del pieno contributo dei nuovi parchi in Regno Unito, Francia e Polonia sviluppati internamente, solo in parte compensati da minori ammortamenti per il raggiunto termine della vita utile di alcune componenti di parchi eolici in Italia.

Il risultato netto di Gruppo adjusted, inclusivo anche del contributo di ERG Power, proprietaria dell’impianto CCGT rilevato nelle attività discontinue in base alle regole dell’IFRS 5, ammonta a 190 milioni, in sensibile aumento rispetto al risultato del 2021 (130 milioni), in considerazione dei già commentati migliori risultati operativi ed i minori oneri finanziari. Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 459 milioni in aumento rispetto ai 101 milioni dei nove mesi 2021 proforma.

per “attività continue” adjusted risulta pari a 1.542 milioni, in diminuzione (-509 milioni) rispetto al 31 dicembre 2021 (2.051 milioni).In un contesto normativo reso incerto da potenziali interventi governativi sui mercati Europei dell’energia, "per il margine operativo lordo, che è ora compresa in un intervallo tra 520 e 550 milioni di Euro (in precedenza 485-515 milioni);tra 900 milioni e 1 miliardo di Euro,tra i 1.500 e i 1.600 milioni di Euro (in precedenza 1.550-1.650 milioni)".