FAE Technology, debutto positivo a Piazza Affari: chiude a +3,33%

FAE Technology

(Teleborsa) -, società bergamasca che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha chiuso il. Il titolo ha terminato la giornata a quota a 1,55 euro, rispetto a un prezzo di collocamento fissato a 1,5 euro per azione, che le avrebbe dato una capitalizzazione di 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe). La domanda pervenuta al prezzo di collocamento è stata pari a circa 1,3 volte l’offerta.Dopo aver aperto a quota 1,68 euro per azione, ed essere sceso fino a 1,47 euro per azione, il titolo si è rafforzato in chiusura per concludere a 1,55 euro. Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di 784.756,20 euro, iconclusi 210 e le azioni passate di mano 514.000.FAE Technology rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 184 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia)."Siamo cresciuti in maniera importante dal punto di vista organico negli ultimi anni e abbiamo bisogno di associare a questo una potenziale crescita per linee esterne - ha detto a Teleborsa - L'azienda ha raggiunto il grado di maturità e solidità per cui un'operazione straordinaria come l'apertura del capitale era opportuna".