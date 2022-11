Farmacosmo acquista maggioranza Farmacia De Leo ed entra nelle farmacie fisiche

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha, società proprietaria della Farmacia De Leo a Messina e del portale di e-commerce Pharmasi, fondato nel 2010 e tra gli operatori storici in Italia nel mercato online per il settore Health, Pharma & Beauty con più di 16 mila referenze nel proprio catalogo.Farmacia De Leo ha registrato nel 2021per circa 5,2 milioni di euro, di cui 3,1 milioni di euro riconducibili a Pharmasi, e per oltre 2,1 milioni di euro al punto fisico. Il relativoè stato pari a circa 0,3 milioni di euro, con una Posizione Finanziaria Netta a fine anno (cash positive) di circa 0,2 milioni di euro.di Farmacosmo che, coerentemente con quanto rappresentato in fase di IPO, entra nel mondo delle farmacie fisiche, con l'obiettivo di creare dei presidi abilitanti all'evoluzione in Q-commerce oltre che ad un'offerta multicanale", ha commentato l'"La disponibilità per il gruppo Farmacosmo di logistiche da oggi presenti anche in Sicilia, inoltre, consentirà di, riducendo i tempi di spedizione di un giorno e consentendo immediate sinergie di costo - ha aggiunto - Oltre che per le logistiche summenzionate, saremo forti di un punto fisico che esprime una marginalità elevata, circa il 20% dell'EBITDA".Ilè stato pagato in parte in danaro, per una porzione pari ad 1,03 milioni e per 0,2 milioni in azioni Farmacosmo valorizzate a 2,28 cadauna. L'importo complessivo corrisposto in data odierna è stato di 1,43 milioni (di cui 0,2 milioni depositati in conto escrow a garanzia di eventuali indennizzi), mentre 1,18 milioni saranno corrisposti una volta che le parti avranno determinato congiuntamente il valore della posizione finanziaria netta alla data di esecuzione.La compravendita prevedefinalizzate all'acquisto del residuo capitale sociale della Farmacia De Leo.