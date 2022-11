Gran Bretagna, PIL frena nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Segnali di frenata giungono dall'economia britannica nel 3° trimestre dell'anno che sconta in pieno gli effetti della crisi innescata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Ildel Regno Unito ha evidenziato un decremento dello 0,2% su trimestre, dopo il +0,2% registrato nei tre mesi precedenti.Il dato è comunque migliore delle stime degli analisti che erano per una contrazione più robusta, ovvero dello 0,5%.Secondo i dati dell', che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +2,4%, sopra le attese (+2,1%), contro il +4,4% registrato il trimestre precedente.